ما هي الطريقة المثلى للإحتفاظ بزجاجات زيت الطهي؟

من المعروف أن للزيت فوائد متعددة للصحة، خصوصاً وأنه مكوّن أساسي لإعداد الكثير من الأطعمة الشهية.

وتختلف آراء السيدات حول الطريقة الأنسب للإحتفاظ بزجاجات الزيت والحفاظ على جودتها، فما هي الطريقة المثلى؟

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- لا يجب تعريض الزيت للحرارة او الضوء لأن ذلك يؤثر سلبًا على مذاقه.

من الأفضل توضيب الزجاجة في مكان مظلم وبارد.

- إذا لاحظتم أن طعم الزيت قد تغيّر مع مرور الوقت، يجب التخلّص منه والإمتناع عن استخدامه.

- يجب حفظ زيت الجوز والزيوت المصنوعة من بزر العنب داخل الثلاجة.

- من الممكن الاحتفاظ بجميع أنواع الزيوت داخل الثلاجة لأن ذلك لا يؤثر على الطعم.

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