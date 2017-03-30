أم تكتشف وفاة ابنتها من خلال الفيسبوك... اليكم التفاصيل!

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قالت سيدة من نورثامبتون-انكلرا، إنها اكتشفت أن ابنتها قد توفيت في حادث سيارة قوي عندما كانت تتصفح الفيسبوك.وفي التفاصيل، كانت السيدة ديبورا بيرن، 47 عاماً، تحتسي كوباً من الشاي عندما كانت تتصفح موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم 23 أيار من العام الماضي، إلا أنها أصيبت بالصدمة عندما رأت ما يسمى بـ"التحية التذكاري" لابنتها بروغان وارن البالغة من العمر 21 عاماً على الموقع.وعندما تصفّحت الوالدة فيسبوك أكثر رأت مزيداً من الرسائل التي كتبت عن ابنتها.وقد تلقت السيدة أيضاً رسالة عزاء من إحدى صديقاتها التي أخبرتها عن الحادث المأساوي الذي وقع ليل 22 أيار.ويذكر أن الشابة قد توفيت عقب حادث تحطم على الطريق السريع في أوكسفوردشاير بتمام الساعة 11:15 مساء، وقد توفي أيضاً 3 أصدقائها في هذا الحادث.