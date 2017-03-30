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30 آذار 2017
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وزير المال اكد انو قطع الحساب رح يتزامن مع موازنة 2017 وانو ما رح تقر بمجلس النواب من دونه...شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على هاشتاغ "الحقوا_الموازنة_عالمجلس"

وزير المال اكد انو قطع الحساب رح يتزامن مع موازنة 2017 وانو ما رح تقر بمجلس النواب من دونه...شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على هاشتاغ "الحقوا_الموازنة_عالمجلس"
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وزير المال اكد انو قطع الحساب رح يتزامن مع موازنة 2017 وانو ما رح تقر بمجلس النواب من دونه...شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على هاشتاغ &quot;الحقوا_الموازنة_عالمجلس&quot;
 
 
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