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30 آذار 2017
30/03/2017 10:08:48
وزير المال اكد انو قطع الحساب رح يتزامن مع موازنة 2017 وانو ما رح تقر بمجلس النواب من دونه...شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على هاشتاغ "الحقوا_الموازنة_عالمجلس"
وزير المال اكد انو قطع الحساب رح يتزامن مع موازنة 2017 وانو ما رح تقر بمجلس النواب من دونه...شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على هاشتاغ "الحقوا_الموازنة_عالمجلس"
LBCI News Lebanon
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