الفول السوداني يحميكم من الإصابة بأمراض القلب... وهذه هي الكمية التي يجب تناولها!

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توصل العلماء في جامعة ولاية بنسلفانيا إلى أنّ الفول السوداني يقي من الإصابة بنوبات قلبية وسكتات دماغية بعد دراسة مطولة أظهرت انخفاضاً بنسبة 32 في المئة في مستويات الدم الثلاثية.وقال العلماء إن تناول 85 غراماً من هذا النوع من المكسرات مع اتباع نظام غذائي صحيّ، يساعد في الحدّ من تكدس الدهون في الدم وبالتالي عدم انسداد الشرايين ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.تعليقاً على نتائج الدراسة قال البروفيسور بيني كريس إيثرتون: "عادة عند تناول أي طعام تتصلب الشرايين أكثر وأكثر ولكن الدراسة أظهرت أنّ الفول السوداني يمنع هذا الاستجابة إلى هذا التصلب بعد كلّ وجبة."الجدير ذكره، أنّ الدراسة أجريت على 15 رجل يعانون من زيادة الوزن والسمنة.