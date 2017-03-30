6 مخاطر صحية تنتج عن استخدام الهواتف الذكية!

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مما لا شكّ فيه أنّ الهواتف الذكية باتت ضرورة في حياة الناس اليومية ولكن في المقابل لا يُمكن غضّ النظر عن الآثار الجانبية للاستخدام التكرر لهذه الأجهزة على صحة الإنسان.إليكم الأضرار التي تهدد صحتكم عند استخدام الهاتف الذكي:تعتبر أجهزة الهواتف مرتعاً للبكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض أبرزها التهاب الأمعاء. يُشار إلى أنّ بعض أنواع البكتيريا التي تتواجد على الهواتف نجدها أيضاً في الحمامات.الاستماع إلى الأغاني بصوتٍ عالٍ من خلال الهواتف المحمولة يدمّر خلايا الأذن.استخدام الهواتف الذكية بشكل متكرر يسبب الإدمان، فـ 66 في المئة من الناس يخافون من فقدان أجهزتهم.أمّا في ما يخص تأثير استخدام الهاتف على الرقبة واليدين فمن شأن ذلك أنّ يسبب آلاماً في العمود الفقري وتشنجات في اليدين بالإضافة إلى التهاب في الأوتار.قد يؤدي استخدام الهواتف الذكية إلى الإصابة بالسرطان والسبب نسبة الإشعاعات الصادرة عن هذه الأجهزة.يعيق الضوء المنبعث من هذه الهواتف عملية انتاج مادة الميلاتونين التي تساعد على النوم الأمر ما يؤدي إلى الأرق.