متى سيتم اللقاء بين بوتين وترامب؟

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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده للقاء نظيره الاميركي دونالد ترامب للمرة الاولى خلال قمة مجموعة العشرين في 7 و8 تموز في هامبورغ بألمانيا.وأعلن بوتين لدى مشاركته في ندوة حول القطب المتجمد الشمالي في ارخنجيلسك، شمال روسيا، "أعتقد ان هذا اللقاء يمكن أن يعقد في اطار سلسلة من الاحداث المألوفة، كقمة مجموعة العشرين".واذا تعذر عقد اللقاء مع ترامب في تموز، اقترح بوتين لقاء الرئيس الاميركي الجديد في فنلندا، اذا قررت البلاد تنظيم "مجلس القطب المتجمد الشمالي" هذا العام.وأكد بوتين "لن نختلف او نتنافس هناك مع الولايات المتحدة"، مضيفا "لكن اذا طورت الولايات المتحدة فيها أنشطتها العسكرية سيطرح ذلك تهديدا" على روسيا.وأوضح أن "ما تفعله الولايات المتحدة في الاسكا لها أبعاد عالمية والانظمة المضادة للصواريخ المنتشرة فيها تمثل مشكلة خطيرة على الامن العالمي حاليا".