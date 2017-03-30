تدابير سير في الحمرا...لمدة 18 يوما

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أن إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال صيانة (تحفير إسفلت وأعمال تبليط) في شارع المقدسي - الحمرا، من تقاطع المقدسي - عبد العزيز لغاية تقاطع المقدسي - عبد العال، اعتبارا من الساعة 8.00 من تاريخ 31/3/2017 ولمدة 18 يوما.وستؤدي هذه الاعمال الى منع المرور على تقاطع المقدسي - عبد العزيز لمدة 3 ايام، ومن ثم من تقاطع المقدسي عبد العزيز حتى تقاطع المقدسي عبد العال لمدة 15 يوما، وتحويل السير الى الطرقات الفرعية المجاورة.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام.