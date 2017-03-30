الراعي لعون: خطابكم في القمة العربية جريء وصريح ومحب

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أجرى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد ظهر اليوم، اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مهنئا إياه بسلامة العودة الى لبنان.وكانت مناسبة ثمن خلالها الراعي خطاب عون في القمة العربية، واصفا إياه ب"الجريء والصريح والمحب".وتطرق الحديث الى "الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس لحاضرة الفاتيكان ولقائه قداسة البابا والاجواء الايجابية التي احاطت هذه الزيارة ونتائجها".على صعيد آخر، اتصل الراعي بالامام الشيخ عبد الامير قبلان، مهنئا بانتخابه رئيسا للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، متمنيا له "المزيد من الصحة والعطاء للاستمرار في مسيرته الروحية والوطنية".