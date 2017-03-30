بطولة آسيا للشباب بكرة الصالات: لبنان في المجموعة الثالثة مع قطر وأوزبكستان

بطولة آسيا للشباب بكرة الصالات

LBCI News Lebanon

وَقَع المنتخب اللبناني في المجموعة الثالثة الى جانب أوزبكستان وقطر وميانمار وهونغ كونغ في بطولة آسيا للشباب بكرة الصالات للاعبين ما دون 20 عاماً المقرر بين 16 و26 ايار المقبل في العاصمة التايلاندية بانكوكوسحبت يوم الخميس في بانكوك قرعة البطولة التي يشارك فيها 21 منتخباً قسمت على أربع مجموعات.

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ويقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي. وسيتأهل طرفا المباراة النهائية الى نهائيات كأس العالم للاعبين تحت 21 سنة.

وضمت المجموعة الأولى ستة منتخبات في حين ضمت المجموعات الثانية والثالثة والرابعة خمسة منتخبات.

وكان الاتحاد اللبناني لكرة القدم قد تعاقد مع المدرب الايراني شهاب الدين سوفلمنيش الذي سيتولى تدريب منتخبي الشباب والرجال في الاستحقاقات المنتظرة.

وستكون باكورتها بطولة اسيا للاعبين ما دون 20 سنة.ويواصل المنتخب تمارينه المكثفة يومياً حيث يواصل المدرب الايراني التركيز على جوانب اللياقة البدنية والتكتيكية والاستحواذ على الكرة.

وبما أن هذه النسخة الأولى من البطولة، فقد تم تصنيف المنتخبات المشاركة بحسب نتائج بطولة آسيا لكرة الصالات 2016 في أوزبكستان.