بطولة آسيا للشباب بكرة الصالات: لبنان في المجموعة الثالثة مع قطر وأوزبكستان

وَقَع المنتخب اللبناني في المجموعة الثالثة الى جانب أوزبكستان وقطر وميانمار وهونغ كونغ في بطولة آسيا للشباب بكرة الصالات للاعبين ما دون 20 عاماً المقرر بين 16 و26 ايار المقبل في العاصمة التايلاندية بانكوكوسحبت يوم الخميس في بانكوك قرعة البطولة التي يشارك فيها 21 منتخباً قسمت على أربع مجموعات.
ويقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي. وسيتأهل طرفا المباراة النهائية الى نهائيات كأس العالم للاعبين تحت 21 سنة.
وضمت المجموعة الأولى ستة منتخبات في حين ضمت المجموعات الثانية والثالثة والرابعة خمسة منتخبات.
وكان الاتحاد اللبناني لكرة القدم قد تعاقد مع المدرب الايراني شهاب الدين سوفلمنيش الذي سيتولى تدريب منتخبي الشباب والرجال في الاستحقاقات المنتظرة.
وستكون باكورتها بطولة اسيا للاعبين ما دون 20 سنة.ويواصل المنتخب تمارينه المكثفة يومياً حيث يواصل المدرب الايراني التركيز على جوانب اللياقة البدنية والتكتيكية والاستحواذ على الكرة.
وبما أن هذه النسخة الأولى من البطولة، فقد تم تصنيف المنتخبات المشاركة بحسب نتائج بطولة آسيا لكرة الصالات 2016 في أوزبكستان.
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