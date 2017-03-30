أرقام...لا وجهة نظر

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في الموازنة ، لم تعد الأرقام " وجهة نظر " بل أصبحت حقيقة رقمية مؤلمة لا تحتمل اجتهادًا ولا أملًا بل ألمًا ... الحقيقة الرقمية كشفها وزير المال علي حسن خليل قبيل إحالة مشروع قانون الموازنة إلى ساحة النجمة ، فجاء كشفه على الشكل التالي :النفقات 23 ألف مليار ليرة.الايرادات 16 ألف مليار ليرة.العجز في الموازنة سبعة ُ آلاف مليار ليرة .والأكثر إيلامًا: الارقام التالية :سبعة آلاف مليار ليرة لخدمة الدينسبعة آلاف مليار رواتبألفا مليار عجز كهرباء .هذه الأرقام ليست كل ما كشفه وزير المال ، فما كُشف ايضًا:التزام إعداد مشروع لقطع الحساب وإقراره .سلسلة الرتب والرواتب ستَدخل في نفقاتها وإيراداتها ضمن الموازنة.عشرة في المئة فقط من الهبات في الفترة السابقة مسجلة وفق قاعدة المحاسبة العامة .هذه هي الحقائق اليوم ، وما عدا ذلك وجهات نظر ، وفي المحصِّلة : البلد في عجز ، وتحت هذا السقف تتحرك السياسات والاستحقاقات, وفي مقدمها مشروع قانون الانتخابات النيابية الذي مازال في دائرة الغموض, على الرغم من كل محاولات بعث التفاؤل في عروقه .وتحت هذا السقف أيضًا تتحرك الاستحقاقات البيئية وفي مقدمها النفايات.