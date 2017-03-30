سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة: اسقاط الاسد ليس اولويتنا

وهكذا ردّت المعارضة...

LBCI News Lebanon

أعلنت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هيلي أن واشنطن لم تعد تركز على اسقاط الرئيس السوري بشار الاسد وتسعى الى ايجاد سبل لانهاء الحرب في سوريا.

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وصرحت هيلي للصحافيين "يختار المرء المعركة التي يريد خوضها وعندما ننظر إلى هذا الأمر نجد أنه يتعلق بتغيير الأولويات، وأولويتنا لم تعد التركيز على اخراج الاسد من السلطة، وواشنطن ستركز على الدفع من أجل التوصل إلى حل سياسي. "وأضافت أنها ستركز على طرق التخلص من نفوذ ايران والتي تدعم الاسد في الحرب ضد المعارضة.وأشارت إلى أن واشنطن ستعمل مع أطراف أخرى بما فيها تركيا سعيا للتوصل إلى حل طويل الأمد للنزاع السوري.في المقابل، أكدت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة السورية من جنيف انها لا يمكن ان تقبل بأي دور للرئيس بشار الاسد في اي مرحلة مقبلة.