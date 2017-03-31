شباب الاشرفية بطلا لكأس لبنان في كرة الصالات

نهائي كأس لبنان بكرة الصالات

LBCI News Lebanon

حقق فريق شباب الاشرفية لقبه الاول على صعيد كرة الصالات عندما فاز بكأس لبنان على حساب نادي اللويزة بطل الدرجة الثانية ٦-١ في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب مجمع الرئيس أميل لحود في مار روكز.

وسلم نائب رئيس الاتحاد ريمون سمعان كأس المركز الاول والميداليات الذهبية الى الفريق الفائز بحضور رئيس النادي زياد عبس. وجاءت المباراة من طرف واحد نظرا لفارق الخبرة فضلا عن غياب اثنين من اللاعبين الاساسيين لدى اللويزة وهما مروان زورا المصاب وسيرج قيومجيان الموقوف. في المقابل خاض الاشرفية مباراته بصفوف مكتملة مع عودة هدافه كامل الياس الذي خاض السلسلة نصف النهائية متحاملا على إصابته ولَم يتمكن من الظهور بمستواه الفعلي وكان ذلك من أسباب عدم تأهل الفريق الى النهائي حيث خسر امام الجيش ثلاث مرات فودع البطولة.

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وسجل أهداف الفريق الفائز كامل الياس (٢) والبرازيلي رودولفو دا كوستا (٢) ومصطفى رحيم وإيلي عقيقي بينما سجل للخاسر جوزف البيطار. قاد المباراة خليل بهلوان وريم شامي. وبشير بشارة حكما ثالثا وفادي القارح ميقاتيا. وبهذا اللقب يكون فريق شباب الاشرفية قد أنهى موسمه الثاني في الدرجة الاولى بنجاح ليضرب موعدا مع بنك بيروت على لقب كأس السوبر وهي المباراة التي تقام مع انطلاقة كل موسم. وقد عبر مدرب الفريق طارق رزق عن سعادته الكبيرة بهذا الفوز الذي اعتبره فاتحة خير مؤكدا أن فريقه سيطلق الاستعدادات باكرا للموسم المقبل وسيعمل على تعزيز القدرات والاستفادة من هذه التجربة علما أن الفريق واجه صعوبات كثيرة هذا الموسم تمثلت بإصابة العديد من اللاعبين.

وأشار رزق الى أن فريقه يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الواعدين الذين اكتسبوا خبرة جيدة جدا في هذه المشاركة وسيترجم ذلك مستقبلا بحيث كسب جيلا جديدا سيكون له الشأن الكبير. من ناحيته اعتبر رئيس النادي زياد عبس أن تجربة هذا الموسم كانت مقبولة وأن الادارة ستدرس خطواتها جيدا وستتخذ الخيارات المناسبة في إطار التحضيرات للموسم المقبل.

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