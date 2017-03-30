حسابات وهمية على وسائل التواصل الإجتماعي تضع صورة ريفي...وهذا هدفها

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أعلن مكتب اللواء أشرف ريفي أن جهات منظَّمة تقوم باستحداث حسابات وهمية ومشبوهة تضع صورة اللواء ريفي، على وسائل التواصل الإجتماعي، واستخدامها لنشر الشتائم والحملات والأكاذيب، وآخر ما سُجِّل في هذا الإطار، التعرض للمملكة العربية السعودية، وبعض القيادات اللبنانية، للإيحاء بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، بأن مصدر هذه الحملات هو اللواء ريفي أو المحيطين به.وأكد المكتب في بيان "لقد خبِرنا سلوك الغرف السوداء، وهي تعود لزمنٍ بائد إنتهى الى غيرِ رجعة، وهذه الأفعال الجُرمية ساقطة في مهدها، ونحتفظ بحق الملاحقة القانونية لكل من يقف وراء هذه الحسابات المشبوهة ومن يحركها."