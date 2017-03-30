بالأسماء- واشنطن تضيف 7 أشخاص إلى قائمة الإرهاب

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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إن واعظا إسلاميا بريطانيا بارزا، حكم عليه بالسجن العام الماضي بسبب حشد التأييد لداعش، أضيف لقائمة مكافحة الإرهاب العالمية للولايات المتحدة.وأضافت وزارة الخارجية الأميركية ومكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة تشودري إلى قائمة مخصصة للإرهابيين العالميين.وقالت وزارة الخزانة إن تشودري هو أحد سبعة أشخاص أضيفوا للقائمة التي تجمد أصولهم في الولايات المتحدة وتحظر على المواطنين الأميركيين التعامل معهم.ومن بين من أضيفوا للقائمة سامي بشير بوراس وهو مواطن سويدي وشاين دومينيك كراوفورد من ترينداد وتوباجو والشافعي الشيخ وهو مواطن بريطاني ومحمد وندي محمد جدي من ماليزيا ومحمد بهرون نعيم تامتومو من إندونيسيا وجون مارك تايلور من نيوزيلندا.