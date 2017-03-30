جرحى في اشتباكات أمام قنصلية تركيا في بروكسل

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أعلنت الشرطة البلجيكية إن عددا من الأشخاص أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى بعدما اشتبك مؤيدون ومعارضون للحكومة التركية أمام قنصلية بلدهم في وسط بروكسل.وتأتي هذه الحوادث تزامنا مع اتاحة الفرصة للاتراك المقيمين في بلجيكا التصويت من 27 آذار حتى التاسع من نيسان في قنصليتي بروكسل وأنتويرب (شمال) في استفتاء على تعديل دستوري يعزز صلاحيات الرئيس التركي.وبحسب وكالة "فرات" القريبة من الانفصاليين الأكراد في تركيا، فقد أصيب ثلاثة أشخاص من أصول كردية أتوا للتصويت بطعنات سكين في تلك الحوادث، التي تسبب بها، وفق الوكالة، مؤيدون لحزب العدالة والتنمية.