قانون الانتخاب في الجلسة العامة...ولا صيغة تحظى بالتوافق

ملف قانون الانتخاب سيتحول المادة الأكثر اثارة للحرارة والجدل والتباينات

LBCI News Lebanon

اعتبرت أوساط نيابية معنية انه إذا كان يفترض ان تشمل جلسة المناقشة العامة كل الملفات الاساسية التي تتولاها الحكومة، فان ملف قانون الانتخاب سيتحول المادة الأكثر اثارة للحرارة والجدل والتباينات في حال انعقاد الجلسة وسط استمرار مأزق قانون الانتخاب، ذلك ان طرح الملف وبته هما من مسؤولية الحكومة أولاً.

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"النهار" الى معلومات كانت متداولة في اجتماع هيئة المكتب عن امكان طرح الملف في وقت قريب على مجلس الوزراء وان الاتصالات الجارية ستستكمل في الأيام المقبلة من أجل التوافق على ذلك. واشارت الاوساط لـالى معلومات كانت متداولة في اجتماع هيئة المكتب عن امكان طرح الملف في وقت قريب على مجلس الوزراء وان الاتصالات الجارية ستستكمل في الأيام المقبلة من أجل التوافق على ذلك.

من جهتها، أوضحت مصادر مواكبة للاتصالات في شأن قانون الانتخاب لـ"النهار" إن لا صيغة لقانون انتخاب تحظى بالتوافق المطلوب لتطرح في مجلس الوزراء، وان المعنيين بالبحث عن هذه الصيغة التوافقية في حال سفر.