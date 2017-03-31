رسالة "الرؤساء الخمسة ": فكرة السنيورة بإيعاز أميركي ومباركة سعودية

وفق معلومات صحيفة "الاخبار"، فإن فكرة "الرسالة الخماسية" اختمرت في رأس رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، بإيعاز أميركي، وبمباركة سعودية، ولم يجد في بحثه عن شريك أساسي أفضل من الرئيس ميشال سليمان.

واتفق سليمان والسنيورة على اسماء الذين سيوقعون الرسالة خلال مأدبة غداء في منزل سليمان .

وعلمت "الأخبار" أن تعديلاً بسيطاً أدخل على الفقرة الرابعة التي نصّت على "ضرورة الاهتمام العربي بالتضامن مع لبنان في تحرير أرضه، وفي رفض السلاح غير الشرعي، وضرورة بسط الدولة اللبنانية وأجهزتها العسكرية والأمنية لسلطتها وحدها على كامل التراب اللبناني"، إذ إن الصيغة التي وضعها السنيورة نصّت حرفياً على "رفض سلاح حزب الله"، لكن ميقاتي وسلام طلبا استبدالها بعبارة "السلاح غير الشرعي".

الإعلان

وفي معلومات "الأخبار" أن حزب الله أخذ قراراً بمقاطعة ميقاتي.