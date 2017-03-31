إدارة ترامب توسع رقعة الضربات الأميركية في الصومال

الإعلان

وسّعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصلاحيات الممنوحة للجيش الأميركي لتنفيذ ضربات في الصومال ضد متمردي حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وفق ما أعلن البنتاغون الخميس.وذكر مسؤول في وزارة الدفاع طلب عدم كشف اسمه، إنّ الجيش الأميركي بموجب الصلاحيات الجديدة الممنوحة إليه لن يكون مضطراً إلى تبرير الدفاع الشرعي عن النفس لشنّ ضربات جوية، وسيكون قادراً على شنّ قصف يتخذ طابعاً هجومياً إلى حد أكبر.كذلك، تُعطي تلك الصلاحيات مزيداً من الاستقلالية في اتخاذ قرار بشن الضربات إلى قائد القوات الأميركية في أفريقيا الجنرال توماس والدوزر.