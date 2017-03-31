"سوليدير" توضح: مصطفى الصفدي لم يكن موظفاً لدينا

كشفت التحقيقات مع مصطفى الصفدي ومحمود عبدالرحيم عن استراتيجية تنظيم داعش المبنيّة على محاولة اختراق الداخل اللبناني بشتى السبل، ولو وفق آلية عمل طويلة الأمد، لتنفيذ عمليات أمنية.
وأفاد الصفدي أنه بدأ العمل في "سوليدير" مطلع عام ٢٠١٣، وأن تنظيم "داعش" كلّفه مراقبة الكاميرات في وسط بيروت، بحسب معلومات صحيفة "الاخبار".
في المقابل، أوضحت شركة "سوليدير" في بيان أن المدعو مصطفى الصفدي لم يكن موظفاً في شركة سوليدير بل في شركة خاصة تعمل في مجال تأمين الخدمات. كما ان المبنى المذكور (Beirut Terraces) غير مملوك من سوليدير.
ولفتت الى ورود إلتباس أساسي في الموضوع، عبر لجوء الكاتب الى اطلاق اسمها على منطقة وسط بيروت.