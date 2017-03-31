غوتيريش من العراق: لتضامن دولي أوسع مع أهالي الموصل

وزارة الدفاع الأميركية توضح...

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LBCI News Lebanon

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش أنه قتل مسؤولاً عن الدعاية في التنظيم الجهادي وعاملين آخرين في فريقه الإعلامي، في ضربة نُفّذت بمدينة القائم في غرب العراق.



واشار المتحدث باسم التحالف الكولونيل جو سكروكا الى إن إبراهيم الأنصاري كان "مسؤولاً مهماً" في تنظيم داعش، وشارك في جهود تجنيد مقاتلين أجانب وتشجيع الاعتداءات الإرهابية بالسكاكين أو عمليات الدهس في دول غربية.

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وأوضح أنّ الغارة شُنّت في الخامس والعشرين من آذار. واشار المتحدث باسم التحالف الكولونيل جو سكروكا الى إن إبراهيم الأنصاري كان "مسؤولاً مهماً" في تنظيم داعش، وشارك في جهود تجنيد مقاتلين أجانب وتشجيع الاعتداءات الإرهابية بالسكاكين أو عمليات الدهس في دول غربية.وأوضح أنّ الغارة شُنّت في الخامس والعشرين من آذار.



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في وقت، اكدت وزارة الدفاع الأميركية إنها ستنشر قريبا تسجيل فيديو يظهر مقاتلين من تنظيم داعش وهم يسوقون مدنيين إلى مبنى في مدينة الموصل العراقية ثم يطلقون النار من المبنى وذلك في أحدث رد من جانبها على انتقادات انهالت عليها عقب انفجار آخر يعتقد أنه أوقع عشرات القتلى المدنيين.



وكان الجيش الأميركي قد اعترف بأن التحالف الذي يقوده ربما كان له دور في الانفجار الذي وقع في 17 آذار لكنه قال إن المسؤولية يحتمل أن تقع أيضا على داعش.



وقال مسؤولون محليون وشهود عيان إن ما يصل إلى 240 شخصا ربما يكونون قد لقوا حتفهم في حي الجديدة عندما تسبب انفجار في انهيار مبنى ودفن أسر تحت أنقاضه.

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