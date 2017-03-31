اسرار الصحف 31-03-2017

النهار

تجميد معاملات ...

جمّد وزير معظم المعاملات التي كان وقّعها سلفه واعداً المعنيّين بإعادة النظر بها وإزالة الظلم الذي لحق بالبعض منهم.

وزير لا يرعى المصالح ...

سجّل نواب على وزير من منطقتهم عدم رعايته أوضاع العاملين في الوزارة من ناخبيهم مما يؤثّر عليهم سلباً في الاستحقاق المقبل.

سلة تعيينات ...

تجري اتصالات بعيدة من الأضواء للاتفاق على سلّة تعيينات قريبة تضاف إلى إنجازي الموازنة والكهرباء.

استطلاعات غُب الطلب ...

يتنافس عدد من النوّاب والمرشّحين على استطلاعات للرأي غُب الطلب لرفعها إلى المراجع التي تُقرّر الأسماء المُعتمدة في اللوائح المقبلة.

اللواء

أطلق نواب في حزب مسيحي موسم "الشغب" على القيادة عشية انطلاق الموسم الانتخابي!..

دخلت علاقة بين مسؤول بارز وقطب سياسي في مرحلة "موت بطيء" بانتظار استحقاقات أيلول..

توقع مصدر حزبي حصول اتصال أو لقاء بين مرجع كبير ورئيس حزب بارز لحسم الموقف من قضية مصيرية عالقة..

المستقبل

يقال

إنّ قادة عرباً اجتمعوا على هامش قمّة عمّان وتوافقوا على توجيه رسالة إلى الإدارة الأميركية تعبّر بوضوح عن موقف عربي رافض لنقل السفارة الأميركية إلى القدس.

الجمهورية

قال مسؤول حزبي: "لقد تنازلت الى أقصى ما أستطيع في مسألة حسّاسة، وهاتفي مُقفل أمام أي طلب لتنازُل إضافي".

تبلّغ رئيس تيار سياسي ملاحظات حول أفكار إنتخابية طرحها من حزب حليف، فكان ردُّه "رغم هذه السلبية، أنا متفائل بأنكم ستوافقون".

قال مرجع سياسي لمسؤول حزبي: نصيحتي لك بأن تفتح على مرجع كبير فردّ قائلاً: إفتح أنت.. "أنا مشغول هالإيام".

البناء

عاد نائب مقرّب من رئيس الحكومة سعد الحريري ليُذكّر بأنّ تبنّي الأخير ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية هو خسارة "جولة حرب"، مقللاً من شأنها على الصعيد السياسي، ومعوّلا على تغيّر الظروف في المرحلة اللاحقة لجهة موازين القوى، وخصوصاً بعد الانتخابات النيابية وحصول تطوّرات في المنطقة تصبّ في مصلحة تيّار "المستقبل" لفتح معركة سياسية واسعة تعوّض خسارة الجولة المشار إليها، والتي قد لا يقودها الحريري نفسه بل قيادات في تيّاره كانت معترضة على ترشيح عون للرئاسة الأولى.