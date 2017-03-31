ترامب يتوقع لقاء صعباً مع نظيره الصيني

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توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس "لقاءً صعباً جداً" مع نظيره الصيني شي جينبينغ الذي من المفترض أن يُقابله الأسبوع المقبل بمقر إقامته الفخم في مارالاغو بفلوريدا.وكتب ترامب على تويتر "لقاء الأسبوع المقبل مع الصين سيكون صعباً جداً".وأضاف الرئيس الأميركي الذي يلتقي نظيره الصيني في السادس والسابع من نيسان :"ما عاد باستطاعتنا أن يكون لدينا عجزاً تجارياً ضخماً... وخسارةً للوظائف. يجب أن تكون الشركات الأميركية مستعدّة للبحث عن بدائل أخرى".