اجتماع امني في بعبدا: الاولوية للمطار وللمعابر البرية

بعد انفجار عرسال...اجتماع أمني

LBCI News Lebanon



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​ودعا المشنوق، بعد اجتماع امني موسع عقد في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور عدد من قادة الاجهزة الامنية، لتحقيق المطلوب بأقصر وقت بسبب المطالبات الدولية وازدياد العمليات الارهابية، مؤكدا أن السفير البريطاني يتابع طبيعة الاجراءات الامنية المتبعة في المطار.



ولفت الى ان عون أوصى بإعادة النظر في مسألة المعابر البرية من دون تحديد التفاصيل، موضحا انه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وعضوية وزيري الدفاع والداخلية. أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق ان الرئيس ميشال عون اعطى توجيهات واضحة سواء بمسألة العديد والامن وحسن التعامل مع المسافرين وتأمين مستوى مدني لائق لكل المسافرين من والى مطار بيروت، لافتا الى أنه يمكن تجهيز المطار بوقت قريب اضافة الى جهد وزير الاشغال.​ودعا المشنوق، بعد اجتماع امني موسع عقد في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور عدد من قادة الاجهزة الامنية، لتحقيق المطلوب بأقصر وقت بسبب المطالبات الدولية وازدياد العمليات الارهابية، مؤكدا أن السفير البريطاني يتابع طبيعة الاجراءات الامنية المتبعة في المطار.ولفت الى ان عون أوصى بإعادة النظر في مسألة المعابر البرية من دون تحديد التفاصيل، موضحا انه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وعضوية وزيري الدفاع والداخلية.

وكان عون قد شدد في مستهل الاجتماع الامني في بعبدا على أهمية المحافظة على الاستقرار أمني.

وقبيل الاجتماع، ​عقد لقاء بين الرئيس عون والحريري .