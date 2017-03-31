مطلوب خطر بـ33 مذكرة وحكم قضائي في قبضة المعلومات

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أعلنت المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تناقل في وقتٍ سابق، فيديو يتضمن فرار مطلوب خطر على متن سيارة، في أثناء قيام إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بتوقيفه بتاريخ 28/2/2017 في محلة البقيعة - وادي خالد.واشارت الى انه على الأثر، تكثفت عمليات الرصد والمراقبة بغية القاء القبض عليه، حيث تمكنت هذه الشعبة من توقيفه مجدداً بتاريخ 30/3/2017 في محلة العوادة - وادي خالد، ويدعى:ح .ع. (مواليد عام 1977، لبناني)وهو مطلوب للقضاء بموجب /33/ مذكرة عدلية بجرائم : مخدرات، سرقة وتزوير واستعمال مزور، سرقة سيارات واحتيال، تهريب أجانب ومقاومة رجال السلطة.و التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.