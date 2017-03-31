طقس متقلب حتى الاثنين

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يتأثر لبنان بمنخفض جوي يؤثر حاليا على الحوض الشرقي للمتوسط، ويكون الطقس متقلبا عموما ممطرا احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة، على ان يعود الطقس مستقرا يوم الاثنين المقبل.الجمعة ٣١ آذار: طقس متقلب وانخفاض بدرجات الحرارة وامطار متفرقة خصوصا بعد الظهر، وحرارة السواحل تتراوح بين ١٣ و ٢٠ درجة اما الرياح فتكون جنوبية غربية ضعيفة عموما والبحر منخفض ارتفاع الموج والرطوبة تتراوح بين ٤٠ و ٨٥٪‏.السبت ١ نيسان: طقس متقلب، انخفاض بدرجات الحرارة و امطار متفرقة وثلوج على١٨٠٠م الى ١٩٠٠م، حرارة السواحل تتراوح بين ١١ و ١٩ درجة .السبت ٢ نيسان: طقس متقلب، استقرار بدرجات الحرارة وامطار متفرقة وثلوج على ١٩٠٠م، حرارة السواحل تتراوح بين ١١ و ١٩ درجة.