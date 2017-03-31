الاتحاد الاوروبي يريد انجاز "تقدم كاف" في مفاوضات بريكست

ماذا عن العلاقة بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا؟

LBCI News Lebanon

أعلن الاتحاد الاوروبي انه من الممكن ان يباشر محادثات تمهيدية حول "علاقته المستقبلية" مع بريطانيا لكن بعد انجاز "تقدم كاف" في مفاوضات بريكست، حسبما جاء في مشروع توجهات المفاوضات الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وجاء في الوثيقة التي سيعرضها رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك الجمعة في اجتماع مالطا ان الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي مستعدة خلال هذه المحادثات التمهيدية على اتخاذ "اجراءات مرحلية" للحد من الغموض في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من التكتل الاوروبي.

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بريطانيا لن تساوم حول أمن أوروبا

من جهته، شدد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، عند وصوله للمشاركة في اجتماع للحلف الاطلسي في بروكسل، على التزام بريطانيا "غير المشروط" إزاء الأمن في اوروبا "الذي لن يكون موضوع "مساومة" خلال مفاوضات بريكست.