موضة وجمال
01 نيسان 2017
Back

خطوات سهلة لتبييض القدمين في المنزل!

خطوات سهلة لتبييض القدمين في المنزل Lebanon, news ,lbci ,أخبار فيديو, تبييض القدمين,خطوات,خطوات سهلة لتبييض القدمين في المنزل
episodes
خطوات سهلة لتبييض القدمين في المنزل!

تؤثر عوامل عديدة على صحة البشرة، إذ قد يعاني الناس في بعض الأحيان من مشكلة اسوداد مناطق معينة من الجسم.

من هذا المنطلق سنقدّم لكم في ما يلي 4 خطوات منزلية سهلة لتبييض الأقدام:

الخطوة الأولى: أنتم بحاجة الى نقع قدميكم بوعاء من الماء الدافئ الذي يحتوي على ملعقة من شامبو الأطفال، ثم افركوا القدمين بواسطة الفرشاة.
الإعلان


الخطوة الثانية: ضعوا قدميكم في وعاء يحتوي على الماء الدافئ، ملعقة من العسل وعصير نصف حبة من الحامض، أنتم بحاجة الى فرك الأقدام بقشرة الحامض.

الخطوة الثالثة: إمزجوا ملعقتين من السكر، مع ملعقتين من البن، ملعقة من جل الألو فيرا وملعقة من عصير الحامض.  طبّقوا المزيج على القدمين بواسطة فرشاة لمدة 5 دقائق، بعدها إفركوها جيداً لمدة 5 دقائق، ثمّ شطفوا بالماء الفاتر.

الخطوة الرابعة: طبقوا كريم الترطيب على القدمين.

اليكم هذا الفيديو لمزيد من التفاصيل:

إقرأ أيضاً