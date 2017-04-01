خطوات سهلة لتبييض القدمين في المنزل!

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تؤثر عوامل عديدة على صحة البشرة، إذ قد يعاني الناس في بعض الأحيان من مشكلة اسوداد مناطق معينة من الجسم.من هذا المنطلق سنقدّم لكم في ما يلي 4 خطوات منزلية سهلة لتبييض الأقدام:الخطوة الأولى: أنتم بحاجة الى نقع قدميكم بوعاء من الماء الدافئ الذي يحتوي على ملعقة من شامبو الأطفال، ثم افركوا القدمين بواسطة الفرشاة.الخطوة الثانية: ضعوا قدميكم في وعاء يحتوي على الماء الدافئ، ملعقة من العسل وعصير نصف حبة من الحامض، أنتم بحاجة الى فرك الأقدام بقشرة الحامض.الخطوة الثالثة: إمزجوا ملعقتين من السكر، مع ملعقتين من البن، ملعقة من جل الألو فيرا وملعقة من عصير الحامض. طبّقوا المزيج على القدمين بواسطة فرشاة لمدة 5 دقائق، بعدها إفركوها جيداً لمدة 5 دقائق، ثمّ شطفوا بالماء الفاتر.الخطوة الرابعة: طبقوا كريم الترطيب على القدمين.اليكم هذا الفيديو لمزيد من التفاصيل: