نجمة ستار أكاديمي تتعرّض للتحرّش.. وتكشف هويّة المُتحرّش!

نجمة ستار أكاديمي سردت التفاصيل

LBCI News Lebanon

قرّرت نجمة ستار أكاديمي الفنانة نينا عبد الملك الكشف عن حادثة تعرّضت لها أثناء عودتها من بيروت إلى منزلها في جنوب لبنان وهي التحرّش اللفظي من قبل سائق سيارة أجرة.

وسردت نينا عبدالملك كيف حاول سائق الأجرة إغواءها قائلةً "سائق التاكسي ضل ساعة عالطريق يحكي عن انجازاتو محاولةً منو انو يطبقني.. كان ساكت اول الطريق، بعدين قال: اذا واحد معو 150 الف دولار زيادة، شو بيعمل فيهن؟ هون انا قفرت شو عم يحاول يعمل وبلشتلو فلسفة تيندم عسؤالو".

الإعلان

وتابعت "كان عم يحاول يفرجيني انو هو عم يسوق بس تيتسلى وانو هو معو مصاري وقادر يعيشني ملكة. يا خيي انا بنت نعسانة ما عم تفكر حالياً غير بالتخت والنوم.. المهم متل ما اتوقعت صار وصلنا وطلب رقمي وقلتلو لا وقلي عفواً وقلتلو لا يا مان ولو". وختمت بالقول "وفتت نمت لهلق. فصباح الخير".