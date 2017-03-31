دانا في تصريحٍ صادم: كنت في منتهى البراءة كفنانات الزمن الجميل!

كيف تُقيّم تجربتها الغنائية بعد كلّ هذه السنوات؟

LBCI News Lebanon

عادت الفنانة دانا إلى الأضواء من جديد كممثلة في فيلم "بغمضة عين"، ولكن ما رأي دانا بالساحة الفنيّة اليوم وكيف تُقيّم تجربتها الغنائية بعد كلّ هذه السنوات؟

صرّحت دانا في حديثٍ لمجلة "الحسناء" قائلةً "ما أراه اليوم يجعلني أترحم على أيامنا، ويشعرني أننا كنا فنانات الزمن الجميل". وتابعت "كنا نقدم اغنيات خفيفة ومهضومة لكن كليباتنا كانت تمرّ على الرقابة أما اليوم فأصبحنا نخجل مما نشاهده".

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في الإطار عينه، إعترفت دانا أنها لا تنكر أنها تغالط نفسها في مطارح معينة لناحية الأعمال التي قدمتها ولا تعتبر أنها قامت بالصواب. وتضيف "لكنني أجد نفسي في منتهى البراءة مقارنة مع ما يقدم حاليا. أنا لم أخلّ في الآداب العامة".