أخبار فنية
31 آذار 2017
Back

دانا في تصريحٍ صادم: كنت في منتهى البراءة كفنانات الزمن الجميل!

كيف تُقيّم تجربتها الغنائية بعد كلّ هذه السنوات؟
episodes
دانا في تصريحٍ صادم: كنت في منتهى البراءة كفنانات الزمن الجميل!
عادت الفنانة دانا إلى الأضواء من جديد كممثلة في فيلم "بغمضة عين"، ولكن ما رأي دانا بالساحة الفنيّة اليوم وكيف تُقيّم تجربتها الغنائية بعد كلّ هذه السنوات؟
صرّحت دانا في حديثٍ لمجلة "الحسناء" قائلةً "ما أراه اليوم يجعلني أترحم على أيامنا، ويشعرني أننا كنا فنانات الزمن الجميل". وتابعت "كنا نقدم اغنيات خفيفة ومهضومة لكن كليباتنا كانت تمرّ على الرقابة أما اليوم فأصبحنا نخجل مما نشاهده".
الإعلان

في الإطار عينه، إعترفت دانا أنها لا تنكر أنها تغالط نفسها في مطارح معينة لناحية الأعمال التي قدمتها ولا تعتبر أنها قامت بالصواب. وتضيف "لكنني أجد نفسي في منتهى البراءة مقارنة مع ما يقدم حاليا. أنا لم أخلّ في الآداب العامة".
لقراءة المقابلة كاملةً، إضغط هنا.
إقرأ أيضاً