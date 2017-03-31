خطة الكهرباء تحوَّلت لدستور كهربائي ...كيف شرحها ابو خليل؟

كشف وزير الطاقة سيزار ابي خليل ان النازحين السوريين يستهلكون 490 ميغاواط اي يحرمون اللبنانيين من 5 ساعات تغذية يوميا ويكلفون الدولة اللبنانية 330 مليون دولار.

وأوضح ابي خليل في مؤتمر للاعلان عن خطة الكهرباء ان الخطة مؤلفة من 5 محاور أولها تأمين 7 ساعات إضافية عن طريق استدراج عروض لطاقة كهربائية طارئة مستعجلة عبر معامل عائمة.

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وأشار الى ان قطار اشراك القطاع الخاص بقطاع انتاج الكهرباء انطلق منذ عام 2010.

ولفت الى ان هناك مشكلة لا تزال عالقة في معمل دير عمار ويتم العمل على حلّها لتشغيله كما حصل في معملي الجية والزوق.

وأكد وزير الطاقة ان العمل مستمر على مشاكل الجباية، لافتا الى أنها تحسنت في الكثير من المناطق.