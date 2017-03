إنتهى الإستفتاء الّذي طرحته الفنانة نانسي عجرم عبر تويتر سائلةً متابعيها عن إسم الأغنية الأولى الّتي يريدون الإستماع إليها قبل طرح ألبومها الجديد "حاسة بيك"، وجاءت النتيجة لصالح أغنية "الحب زيّ الوتر" بنسبة 71%.

وتلبيةً لرغبة محبّيها، أطلقت الفنانة نانسي عجرم أغنية "الحب زيّ الوتر" كاملةً عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب، وهي من كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد ابراهيم.

إستمعوا إلى أغنية نانسي عجرم الجديدة كاملةً، وشاركونا آراءكم.

Which song would you like to hear first? You decide!! #HassaBeek #Nancy9