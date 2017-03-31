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31 آذار 2017
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ابي خليل:خطة الكهرباء مؤلفة من 5 محاور اولها تأمين 7 ساعات اضافية عن طريق استدراج عروض وقطار اشراك القطاع الخاص بقطاع انتاج الكهرباء انطلق منذ عام 2010

ابي خليل:خطة الكهرباء مؤلفة من 5 محاور اولها تأمين 7 ساعات اضافية عن طريق استدراج عروض وقطار اشراك القطاع الخاص بقطاع انتاج الكهرباء انطلق منذ عام 2010
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ابي خليل:خطة الكهرباء مؤلفة من 5 محاور اولها تأمين 7 ساعات اضافية عن طريق استدراج عروض وقطار اشراك القطاع الخاص بقطاع انتاج الكهرباء انطلق منذ عام 2010
 
 
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