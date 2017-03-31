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31 آذار 2017
31/03/2017 05:09:15
ابي خليل:خطة الكهرباء مؤلفة من 5 محاور اولها تأمين 7 ساعات اضافية عن طريق استدراج عروض وقطار اشراك القطاع الخاص بقطاع انتاج الكهرباء انطلق منذ عام 2010
ابي خليل:خطة الكهرباء مؤلفة من 5 محاور اولها تأمين 7 ساعات اضافية عن طريق استدراج عروض وقطار اشراك القطاع الخاص بقطاع انتاج الكهرباء انطلق منذ عام 2010
LBCI News Lebanon
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