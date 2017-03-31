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31 آذار 2017
31/03/2017 05:16:39
المشنوق من بعبدا: عون اعطى توجيهات واضحة في المسائل الامنية وسلامة المسافرين وهناك مفاوضات لمزيد من التدقيق والتفتيش وهذا يتطلب الكثير من التدريب في مسألة المطار
المشنوق من بعبدا: عون اعطى توجيهات واضحة في المسائل الامنية وسلامة المسافرين وهناك مفاوضات لمزيد من التدقيق والتفتيش وهذا يتطلب الكثير من التدريب في مسألة المطار
LBCI News Lebanon
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