ادارة ترامب تتقدم بطلب استئناف قرار تعليق مرسوم الهجرة

ماذا بعد تعليق مرسوم الهجرة الاميركي؟

LBCI News Lebanon

تقدمت إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بطلب استئناف قرار تعليق مرسوم الهجرة الذي يحظر موقتا دخول لاجئين ورعايا ست دول مسلمة الى الولايات المتحدة. ورفعت وزارة العدل الطلب الى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة التي تشمل خمس عشرة منطقة في غرب البلاد.



وكانت هذه المحكمة نفسها قد قررت ابقاء تعليق الصيغة الاولى للمرسوم مما شكل ضربة قوية للادارة الاميركية.

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جديد التحقيق حول العلاقات المفترضة بين روسيا وفريق الحملة الانتخابية لترامب ​

من جهة أخرى، عرض مستشار الامن القومي السابق للبيت الابيض "مايكل فلين" الادلاء بشهادته في التحقيق حول العلاقات المفترضة بين روسيا وفريق الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، مقابل عدم محاكمته، بحسب ما أوردت صحيفة وول ستريت جورنال.ولفتت إلى أن فلين تقدّم بهذا العرض أمام مكتب التحقيقات الفدرالي ولجان الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب.وكان فلين قد أرغم على الاستقالة من منصبه كمستشار للامن القومي في شباط الماضي بعدما تبين أنه أدلى بتصريحات مضللة حول محادثات أجراها مع السفير الروسي الى واشنطن سيرغي كيسلياك حول العقوبات التي تفرضها واشنطن على موسكو بعد اتهامها بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية الاميركية لصالح فوز ترامب.