باسيل من استراليا: للحفاظ على اللغة العربية

انتقل وزير الخارجية جبران باسيل من بيرث الى ملبورن حيث زار المدرسة التابعة لجمعية المشاريع الاسلامية غلينروي وهي مدرسة لبنانية تضم ٣٠٠ تلميذ.

وجال باسيل مع وزير الدولة لشوؤن رئاسة الجمهورية بيار وفول على ارجاء المدرسة.

وقال الشيخ الأديب غانم جلول لباسيل:" لقد تنقلتم من بلد الى بلد لزرع أرزة تحمل هوية لبنان ولتثبت ان الوزارة مؤسسة راعية لاهلها من دون تمييز."

كما تناول دور مدارس جمعية المشاريع في استراليا في تنشئة الجيل الجديد، وأكد على نهج الاعتدال، معتبرا ان العلم والثقافة هما الأساس في الابتعاد عن التطرف والعنف.

من جهته، شدد باسيل على أهمية الحفاظ على اللغة العربية وعلى أهمية تربية المدارس اللبنانية الأجيال على المبادئ الوطنية مما يحافظ على هويتنا ولغتنا.

بعدها انتقل الوفد الى مدرسة الراهبات الانطونيات حيث جرى استقبال حاشد للوزير باسيل من قبل الحضور والطلاب الذين استقبلوه بالهتافات والزغاريد والأغاني رافعين الاعلام اللبنانية والاسترالية.

وأجاب الوزير باسيل على أسئلة ٤ طلاب من الصفوف الابتدائية حول الأوضاع السياسية والعمل السياسي في لبنان، وأكد ان العمل في الشأن العام هو رسالة اكثر مما هو وظيفة.

واشار الى انه زار مدرستين لبنانيتيين معتبرا ان هذا هو لبنان الغني بثقافة ابنائه وهذه هي صورته ورسالته في المنطقة.