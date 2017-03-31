أزياء ترتدينها يومياً... قد تتسبب بمشاكل صحية مقلقة!

الإعلان

تسعى معظم الفتيات إلى الاهتمام بمظهرهنّ الخارجي، لتكون إطلالتهن أنيقة ومتماشية مع الموضة، كي يظهرن جمالهن ويبدين أصغر سناً.ولكن ما قد لا يعلمه البعض هو أن قسماً من الأزياء التي ترتدينها في إطلالتهن اليومية، قد تكون مضرّة بصحتهن وتسبب لهن المشاكل.ما هي هذه الأزياء؟-الكعب العالي: إن معظم المشاكل المرتبطة بارتداء الكعب العالي تنطوي على التسبب باختلال في عظام القدم والهيكل العظمي.وتشير دراسة إلى أن ارتداء الكعب العالي يمكن أن يلحق الضرر بالمضخة العضلية أو pompe musculaire في الساقين التي تسهّل العائد الوريدي في الجزء العلوي من الجسم.-حقائب اليد: إن حمل حقيبة يد ثقيلة قد يتسبب بظهور آلام الظهر ومشاكل في وضعية الجسم. كذلك، فإن تعريض الكتف للأوزان الثقيلة يسبب الضغط على الأعصاب، ما يؤدي بدوره إلى الإحساس بألم حاد أحياناً من الرقبة الى الذراع.-الجينز الضيق: على الرغم من أن ارتداء الجينز الضيق يتماشى مع الموضة، إلا أنه يترتب عن ذلك مشاكل صحية مقلقة. وقد يتسبب هذا النوع من الأزياء بتخدير الساق، إضافة الى أن هذه الملابس الضيقة قد تتسبب بالضغط على البطن وبالتالي ما يؤدي الى الألم وحرقة المعدة. من المفضل ارتداء سراويل تتناسب مع شكل الجسم ولا تتسبب بقطع الدورة الدموية عن أي منطقة من الجسم.