أخبار فنية 31 آذار 2017 31/03/2017 06:27:55 كيم كارداشيان تتخلّى عن خصلات الشعر المستعار... وتُفاجئ الجميع بلوكها الجديد

إطلالة كيم كارداشيان بالشعر القصير خلال تصوير Keeping up with the Kardashians

LBCI News Lebanon

تألقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بتسريحة شعر جديدة خلال توجّهها لتصوير حلقات جديدة من برنامجها الشهير "Keeping up with the Kardashians ".

وتخلّت كيم في لوكها الجديد عن خصلات الشعر المستعار وفاجأت الجميع بالظهور بشعرٍ قصير ناعم. الإعلان



وبدت كيم جذابة للغاية مع الشعر الأسود القصير وارتدت سروال جينز أظهر مفاتن جسمها وبلوزة باللون الأسود أيضًا.

ولاقت إطلالة كيم استحسان روّاد مواقع التواصل الإجتماعي الذين اعتبروا أنها بدت مثيرة جدًا. ​ المصدر