وزارة الزراعة: حريصون على تطبيق الاجراءات الصحية عند استيراد اللحوم البرازيلية

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جددت وزارة الزراعة التأكيد أنها كانت ولا تزال حريصة على تطبيق الاجراءات الصحية والحجرية اللازمة عند استيراد اللحوم من البرازيل وغيرها من البلدان، بناء على المعطيات العلمية ووفقا لمبدأ ادارة تحليل المخاطر، التي تضمن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، في وقت تعتبر اجراءات الوزارة عند الاستيراد انها الاكثر تشددا بين الدول المجاورة.واكدت الوزارة في بيان ردا على ما ورد في بعض الصحف المحلية الصادرة حول اللحوم البرازيلية انها "لا تتأثر بالضغوط أو بالبيانات والتصريحات المبنية على معطيات مغلوطة، أو غير دقيقة ومنافية للواقع، في وقت تتوافر المعلومات الصحيحة على المواقع الالكترونية الرسمية المعنية."وأسفت الوزارة لطريقة "تعامل نقابة مربي الدواجن في ملفات حساسة تمس صحة المواطن بهذه السطحية وهذا الاستخفاف، فقد كان الاجدى للنقابة ان تهتم بشؤون هذا القطاع لتخفيف كلفة الانتاج عن صغار المربين والعمل مع المعنيين في الوزارة للوصول بهذا القطاع الى النتائج المرجوة وليس لتحقيق مصالح بعض المسؤولين النافذين في النقابة".