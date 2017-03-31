ايطاليا تعبر عن القلق ازاء حمائية ترامب

أعربت ايطاليا الجمعة عن القلق تجاه مشروع الرئيس الاميركي دونالد ترامب القاضي باستهداف المنتجات المسببة للعجز التجاري الاميركي، خصوصا فرض رسوم جمركية رادعة على دراجاتها النارية الشهيرة فيسبا.

وعنونت صحيفة ايل ميساجيرو في صفحتها الاولى "ترامب يعلن الحرب على فيسبا"، ما يعكس النبرة العامة لوسائل الاعلام الإيطالية في هذه القضية التي هيمنت على أخبار البلد صباح الجمعة.

ونجم هذا القلق الواسع بعد نشر معلومات صحافية عن "لائحة سوداء" أميركية بـ90 منتجا اوروبيا قد تفرض إدارة ترامب عليها رسوما جمركية بنسبة 100% في إطار حملته على الدول "الغشاشة" تجاريا.

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كما ستدرج الطماطم والسلامي وجامبون بارما ومياه "سان بيليغرينو" المعدنية التي اصبحت ملكا لمجموعة نستله السويسرية العملاقة في لائحة المنتجات المستهدفة ردا على الحظر الأوروبي لاستيراد لحوم الأبقار الأميركية التي تجري تربيتها باستخدام الهورمونات.

واعرب رئيس الوزراء الايطالي باولو جنتيلوني نفسه عن القلق من الانعطافة الاميركية نحو الحمائية التي وعد ترامب ناخبيه بها. وقال ان قمة مجموعة السبع المقررة في آخر ايار في صقلية يجب "ان تتخذ موقفا واضحا من موضوع لا يحتمل الالتباس".