بالصورة - توقيف أحد أفراد أخطر عصابات سرقة السيارات...وهذا ما اعترف به

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حصلت في الآونة الأخيرة، عدّة عمليات سرقة سيارات من مناطق لبنانية مختلفة، وبخاصةٍ السيارات الرباعية الدفع.ونتيجة التحريات والمتابعة الميدانية والاستعلامية، تمكنت شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من تحديد هوية أحد الضالعين الأساسيين في عمليات السرقة هذه.و بتاريخ 28/3/2017، ومن خلال كمين مُحكم نفّذته قوّة من الشعبة المذكورة، في بلدة دورس البقاعية، تمكنت من توقيفه على متن سيارة مسروقة نوع "جيب تويوتا RAV 4" لون أسود من دون لوحات، ويدعى ع. م. (مواليد عام 1989، لبناني)وبالتحقيق معه اعترف بما يلي:القيام بالعديد من السرقات، وذلك بالإشتراك مع أشخاص آخرين يؤلفون عصابة سلب وسرقة سيارات وتهريبها إلى سوريا، إذ قاموا بسرقة تسع سيارات رباعية الدفع، وهي على الشكل التالي:3 سيارات بيك أب نوع تويوتا تاكوما - سيارة نوع كيا سيراتو - سيارة جيب نوع FJ CRUISER - سيارة نوع تويوتا تاندرا - سيارة بيك أب تويوتا - سيارة نوع هيونداي إلنترا - سيارة جيب نوع "رنج روفر – سوبر شارج"كما قام بمفرده بسرقة ثماني سيارات، وهي التالية:- 5 سيارات جيب نوع تويوتا RAV 4 - سيارتي جيب نوع تويوتا لاند كروزر - سيارة جيب نوع هوندا CRV.نقل سيارات مسروقة بالتعاون مع باقي أفراد العصابة، عبر طرقات فرعية، إلى بلدتي القصر ومطربة الحدوديتين ومن ثم إلى داخل الأراضي السورية.كما تبيّن انه يوجد بحقه بلاغي بحث وتحرٍ بجرم سرقة، وبلاغ بحث وتحرٍ بشأن السيارة التي كانت بقيادته.وقد أودع الموقوف مع السيارة المسروقة مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.