بالصور- أحذية جديدة بكعب عال...للأطفال!

قامت شركة أميركية بتصنيع أحذية مخصّصة للأطفال بالكعب العالي.

LBCI News Lebanon

ائمًا ما ترغب الفتيات الصغيرات بتقليد أمهاتهن عبر ارتداء ملابسهنّ وأحذيتهن والتزيّن باكسسواراتهنّ.



لكن شركة أميركية تدعى "Pee Wee Pumps" في ولاية بنسليفانيا عملت على تحقيق حلم هؤلاء الفتيات عبر تصنيع أحذية مخصّصة لهن بالكعب العالي.

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وتساءلت الكثير من الأمهات حول تأثير ارتداء هذا النوع من الأحذية على صحة قدمين الأطفال.



وقالت مؤسسة الشركة ميشيل هولبروك إنّ هذه الأحذية لا تشكّل أي خطر على الأطفال لأنها صنعت خصيصًا لهنّ كما أنها تراعي التغير الدائم لحجم القدمين.