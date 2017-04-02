ماذا يحصل لجسمكم عندما ترتدون الجوارب أثناء النوم؟

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هل تعانون من صعوبة في النوم ليلاً على الرغم من الشعور بالتعب؟قد يكون الوقت قد حان لإعادة ارتداء الجوارب في السرير، إذ قد أثبتت الدراسات أن ارتداء الجوارب قبل الذهاب الى الفراش يساعد على النوم.ويذكر أن لمشاكل النوم والاستيقاظ المتكرر أثناء الليل أسباب عديدة تختلف من شخص الى آخر.من هذا المنطلق سنعرض عليكم في ما يلي بعض الحلول التي ستاعدكم على النوم بشكل أفضل:-تناول وجبة عشاء خفيفة: من المهم جداً تجنّب تناول الوجبات الثقيلة في المساء، لأن عسر الهضم قد يؤثر سلباً على النوم.-شرب أنواع الشاي العشبية التي تساعد على الاسترخاء: إن شرب هذا النوع من المشروبات يحسّن عملية النوم.-ارتداء الجوارب: من المعتاد أن يقوم الناس بخلع الجوارب قبل النوم، إلا أن رأي العلماء يتعارض مع هذه الخطوة إذ إنهم يوضّحون أن ارتداء الجوارب في السرير يساعد على الحصول على ليلة نوم جيدة.في الواقع إن ارتداء الجوارب في الليل يبقي القدمين دافئتين، ما يساهم باتساع الأوعية الدموية وبالتالي النوم بشكل أفضل.