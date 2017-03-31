محارب شارك في الحرب العالمية الثانية يتحوّل إلى امرأة في التسعين من عمره

أعلنت سيدة بريطانية تبلغ من العمر 90 سنة ظانها متحولة جنسيًا وأنها خاضت معارك الحرب العالمية الثانية

LBCI News Lebanon

أعلن المحارب البريطاني بيتر دايفس الذي خاض الحرب العالمية الثانية أنه يعيش حاليًا مرحلة التحوّل إلى امرأة.



وقالت "باتريسيا" (سابقاً بيتر) البالغة من العمر 90 عاماً إنها أحسّت منذ صغرها بالرغبة بأن تعيش كفتاة لكنها لم تتمكن من تحقيق ذلك.

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وبدأت باتريسيا تتلقّى علاجاً بالهورمونات النسائية "الأستروجين" كخطوة أساسية من عملية تحوّلها وعبّرت عن سعادتها لتحقيق حلمها.



وقالت باتريسيا إنّها أخفت الأمر لمدة طويلة قبل الإفصاح عنه لجيرانها وأصدقائها الذين قدموا لها الدعم الكامل.



وذكرت باتريسيا في مقابلة لها أنّ والدتها كانت على علم بالموضوع ولم تمانع قط ميولها.



وتزوج بيتر في عمر ال 21 عاماً بعدما ترك الخدمة العسكرية وأعلن عن ميوله الحقيقية لزوجته عندما كان في الستين من عمره، بعدما أمضى وقتًا طويلاً بارتداء الملابس النسائيّة خلسة.



وقدمت زوجة بيتر الكثير من المساعدة له وتفهّمت حالته كما شاركته ثيابها وأصبحت تناديه باسم "باتريسيا".



وقالت باتريسيا إنه في ذلك الوقت لم يكن أمر التحول الجنسي مألوفًا لدى الناس وأنها كانت ستواجه خطر السجن لو كشفت عن حقيقتها لزملائها العسكريين.



وأضافت أنها تأمل بأن تعيش لسنوات طويلة كي تختبر الحياة كإمرأة حيقيقية.

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