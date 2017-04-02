هذه الأسباب... تمنع الرجل من ممارسة الجنس مع زوجته!

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تمرّ العلاقات الزوجية ببعض المشاكل التي تتسبب بقليل من البعد بين الزوجين، وهذا أمر طبيعي، إلا أنه على الطرفين أن يحرصا جيّداً على حلّ الخلافات بطريقة صحيحة كي لا تتمادى الأمور وتأخد بعداً آخر.كذلك، قد تلاحظ السيدات أيضاً فتوراً في العلاقة الحميمة مع زوجها، الذي قد تجده غير مبالٍ بممارسة الجنس معها.من هنا سنعرض عليكن أيها السيدات الأسباب التي قد تدفع الرجل الى التوقف عن ممارسة الجنس مع شريكة حياته، وبالتالي عليكن إيجاد الحلول المناسبة لإعادة العلاقة الى مسارها الطبيعي.-مشاهدة الكثير من الأفلام الإباحية: إن مشاهدة كمية كبيرة من الإباحية قد تجعل الرجل غير راغب بممارسة الجنس مع شريكته لأن هذه المشاهدات قد تنعكس سلباً على شعوره بالرضا في العلاقة.-يفكّر في العمل: من المهم جداً أن يفصل الشخص بين حياته في المنزل والعمل.-يشعر بالقلق حيال أدائه الجنسي: قد يشعر الرجل أنه غير قادر على تقديم أداء جنسي جيد، من هنا على المرأة أن تتكلّم معه بصراحة وتشجعه.-التعب: قد يكون الرجل يشعر بتعب نتيجة الضغط والجهد اليوميين، لذلك فإنه قد يفضل النوم والاسترخاء على الجنس.