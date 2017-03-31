وقف أعمال هدم العقار1781 في الرميل (معمل البيرة) الى حين....

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قرر محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، إيقاف أعمال الهدم الجارية في العقار رقم 1781 الرميل بموجب رخصة الهدم رقم 14/2016 و.ت تاريخ 3/3/2017 وذلك لحين التقيد بأحكام الفقرة ثالثاً- "ج" من المادة الثانية من المرسوم رقم 15874 تاريخ 12/12/2005، التي تنص على: " تخضع للتصريح أعمال هدم الأبنية والمنشآت استناداً الى خرائط وتعهد بالإشراف على أعمال الهدم موقعين من قبل مهندس ومسجلة في إحدى نقابتي المهندسين بحسب تسجيل المهندس .يجب أن تُظهر الخرائط تركيز البناء في العقار وعدد طوابقه على ضوء مقطعين باتجاهين متعامدين مع تدعيم الأنبية والمنشآت المجاورة ووضع حواجز على محيط الموقع وإنارته وتجهيزه بالاشارات اللازمة لتنبيه المارة لجهة الطريق إذا إقتضى الأمر .كما يجب أن يحدد في التصريح الوسائل والمعدات التي ستستعمل في أعمال الهدم ( تفجير ، صدم ميكانيكي ، جرافات،...) كل ذلك مشروطاً بضم بوليصة تأمين تغطي كافة الأضرار التي قد تنشأ جراء أعمال الهدم، مع اعتماد أنواع ووسائل الهدم المسموحة ضمن تدابير الحماية والوقاية والسلامة العامة التي تحددها الأنظمة والقوانين.