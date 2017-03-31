فيديو مرعب... أسدان يهاجمان مدرّبهما داخل حلبة السيرك المغلقة!

تعرّض مدرّب الأسود الأوكراني أولكسي بينكو لهجوم من قبل أسدين خلال عرض للسيرك مما أدى إلى إصابته بجروح

LBCI News Lebanon

تعرّض مدرّب الأسود الأوكراني أولكسي بينكو لهجوم من قبل أسدين خلال عرض للسيرك مما أدى إلى إصابته بجروح.



وتم تصوير مقطع فيديو من قبل أحد المشاهدين حيث ظهر الأسد وهو يتجّه صوبه داخل القفص خلال تأدية العرض أمام عدد كبير من الحضور.

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وفيما كان واحد من الأسود يسير حول المدرّب، انقض على الأخير أسد ثان وأوقع به على الأرض.



وسرعان ما وجّه بينكو الضربات للأسد باستخدام عصا وبمساعدة مدربة أخرى بهدف تهدئته إلا أن الأسد كان يكرر المحاولة، كما استخدم العاملون خرطوم ماء لإخافة الأسود داخل القفص.