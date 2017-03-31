بالصورة: هذه هي الميزة الأهم في أيفون 8!

مفاجأة كبيرة من شركة آبل لمستخدميها. فقد زعمت بعض التقارير أنّ مستشعر بصمة الإصبع في أيفون 8 سيكون في الجانب الخلفي من الهاتف، تمامًا كهاتف سامسونغ غلاكسي أس 8.

وسيكون ذلك جزءا من خطة أبل لإضافة تقنية التعرف على الوجه .

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والغاية من نقل مستشعر البصمة إلى أسفل شعار آبل المُعتاد في أجهزة أيفون هي تحقيق شاشة كاملة.

وتسرّبت صورًا أيضًا تُبيّن أنّ نظام الكاميرا الأمامية يتيح دمج تفاصيل عميقة في اللقطات مع صور ثنائية الأبعاد لإنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد دقيقة للمستخدم، أو لالتقاط صور شخصية "سيلفي" ثلاثية الأبعاد، ما قد يستخدم في الألعاب التي يشغلها المستخدم على جهازه.

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