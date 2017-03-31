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31 آذار 2017
31/03/2017 08:35:47
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعرب عن أسفه الشديد لاستضافة الأردن الرئيس السوداني المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعرب عن أسفه الشديد لاستضافة الأردن الرئيس السوداني المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية
LBCI News Lebanon
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