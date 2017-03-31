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31 آذار 2017
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مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعرب عن أسفه الشديد لاستضافة الأردن الرئيس السوداني المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعرب عن أسفه الشديد لاستضافة الأردن الرئيس السوداني المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية
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مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعرب عن أسفه الشديد لاستضافة الأردن الرئيس السوداني المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية
 
 
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