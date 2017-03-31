بالفيديو: شجار في الشارع يتحوّل إلى جريمة... هكذا قتله أمام الناس!

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وثّق اللحظة المروّعة التي تحوّل خلالها خلاف على الطريق الى جريمة مروّعة.وفي التفاصيل، نشب خلاف في الهند بين بائع حليب ورجل يقود عربة ما تسبّب بمقتل الأخير. وبدأ الخلاف بين الرجلين، بعدما حاول مشتاق نيوارايا (36 عاماً) تجاوز الطريق المزدحم وخدش دراجة الرجل الثاني. عندها اصطدمت الدراجة، التي يقودها هيرالال، 40 عاماً، بعربة نيوارايا.وقد استطاعت كاميرات المراقبة، من توثيق الاحظة التي اندلع فيها الشجار ما تسبب بتجمّع الحشود حول الرجلين في سوق مزدحمة في غرب الهند.إلا أن الأمور تطوّرت نحو الأسوأ بين الرجلين، عندها التقط هيرالال قطعة من الخرسانة عن الطريق وضرب بها نيوارايا ما أدى الى مقتله.اليكم الفيديو: