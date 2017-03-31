غرائب وطرائف
31 آذار 2017
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بالصورة: خضع لعملية جراحية في رأسه... فسحب الأطباء دودة حية من دماغه!

سحب الأطباء دودة حية من دماغه
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بالصورة: خضع لعملية جراحية في رأسه... فسحب الأطباء دودة حية من دماغه!

أصيب مراهق بصدمة كبيرة عندما اكتشف أن السب وراء شعوره بالصداع الشديد هو أن دودة حية تعيش داخل دماغه.

ويذكر أن هذه الدودة، التي بلغ طولها حوالي الـ11 سنتيمتراً، قد تمكّنت من الدخول الى دماغ الشاب عندما قطع يده عن طريق الخطأ، فتنقلت داخل جسده ووصلت الى رأسه.

والملفت هو أن هذه الدودة بقيت في دماغ الشاب، البالغ من العمر 19 عاماً، حوالي العامين، إلى أن قام الجراحون بإخضاعه لعملية جراحية فتحوا خلالها جمجمته وسحبوا الدودة التي كانت لا تزال تتحرّك.
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ويذكر أن الشاب "وان" قد أصيب بصداع نصفي شديد قبل أن يتوجه الى الأطباء في الصين، وعندها أظهرت الصور وجود الدودة في رأسه.

Doctors pull four-inch wriggling worm from patient's brain





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